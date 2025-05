UN-Bericht: Hungersnot in Gaza außer Kontrolle

Angesichts der humanitären Krise im Gazastreifen warnt die UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) vor einer sich zuspitzenden Hungersnot. Die Organisation mit Sitz in Rom forderte am Montag die sofortige Wiederherstellung humanitärer Zugänge und die Aufhebung aller Blockaden. Seit mehr als zwei Monaten lässt das israelische Militär keine Hilfslieferungen mehr in den Gazastreifen.