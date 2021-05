Dubiose PCR-Tests: Labor-Chef zieht sich zurück

HG-Pharma-Chef ortet „Rufmordkampagne“

Es handle sich um eine „Rufmordkampagne“ gegen seine Person bzw. sein Unternehmen - daher werde er in den kommenden Tagen entscheiden, ob er entsprechende Konsequenzen ziehe, hatte Herwig am Dienstag gegenüber der APA erklärt. „Sie können sich vorstellen, wie es mir geht“, so Herwig. Ein Geschäftspartner, der seit Monaten mit Herwigs Firma zusammenarbeitet, spricht gegenüber der „Krone“ von einem „Machtkampf, einer Hexenjagd“.