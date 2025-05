Star verdankt Rolle in „Rain Man“ sturer Schwester

Cruise und seine Schwester sahen Hoffman in den 1980er-Jahren zufällig in einem Restaurant in New York, wo er Essen zum Mitnehmen bestellte, wie das US-Magazin „Variety“ Cruise bei einem Gespräch beim London Film Festival BFI zitierte. „Sie sagte: ‚Geh rüber und grüß ihn.‘ Ich sagte: ‚Ich grüße nicht.‘“