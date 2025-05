LIVE ab 13 Uhr: Ofner trifft in Rom auf Cerundolo

Nach vier Siegen en suite steht er nun in Runde drei und kämpft nicht nur um sein erstes Achtelfinale auf dem zweithöchsten Turnier-Level, sondern auch um ein mögliches Duell mit dem Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner. Ein Einzug ins Achtelfinale wäre auch von den Punkten her eine Wohltat für Ofner, hat er doch in nächster Zeit auch einiges an ATP-Zählern zu verteidigen. So etwa 100 Punkte von der dritten French-Open-Runde oder 165 vom Finale auf Mallorca.