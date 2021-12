So arbeiten Betrüger in der Weihnachtszeit

Aber auch die Callcenter-Mafia ist in der Adventzeit besonders aktiv. So geben sich Kriminelle am Telefon als Microsoft-Mitarbeiter aus, die angebliche Schäden beheben müssen, sowie als Verkäufer oder Mitarbeiter von Spendenorganisationen. „Die Betrüger, die meist mit ausländischem Akzent oder in Englisch sprechen, arbeiten dabei nach einem Leitfaden. Lassen Sie sich auf kein Gespräch ein, legen Sie am besten auf!“