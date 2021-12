Sorge vor Verkehrschaos nach Aus für A3-Ausbau

Forderung nach Lückenschluss

Der Bürgermeister von Neckenmarkt, Johannes Igler, fordert daher in einer Petition an den Landtag, dass das Land als Straßenerhalter eine Lösung für die jetzt schon stark befahrene B 16 findet. „Unter Beachtung des größtmöglichen Schutzes der Bevölkerung ist die Straße verkehrsgerecht auszubauen oder als B16a zu errichten, um defacto einen Lückenschluss zur Autobahn in Ungarn zu erzielen, analog der Verlängerung der S 31 von Oberpullendorf durch die Landesstraße B 61a Richtung Köszeg“, schlägt Igler vor.