Grauhörnchen blieb in Vogelfutterbehälter stecken

Ein Grauhörnchen in England war offenbar zu gierig bei der Nahrungssuche: Wie die britische Tierschutzorganisation RSPCA am Dienstag mitteilte, blieb das Tier in einem Behälter stecken. Es wurde gerettet. Eine Frau in der Stadt Hartlepool entdeckte das Grauhörnchen in einem Vogelfutterbehälter, der mit Maschendraht gesichert war.