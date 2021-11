Amnesty fürchtet „Angriff auf Menschenwürde“

Bereits am Montag hatten führende Wissenschaftler aus der KI-Forschung und Informatik die Parteien SPD, Grüne und FDP in einem offenen Brief aufgefordert, in einem möglichen Koalitionsvertrag auf Bundesebene vom Ausbau autonomer Waffensysteme Abstand zu nehmen. Die bisherigen Erfahrungen mit derartigen Kampfsystemen belegten, dass die Gefahr ziviler Opfer massiv zunehme, schrieben sie und warnten vor einer „Entmenschlichung der Entscheidung über Leben und Tod“.