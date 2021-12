Ärztin: „Wollte das Kind in meinem Bauch schützen“

Das machen sie auch. Und nicht nur das: Schwangere Ärztinnen lassen sich während einer Schwangerschaft selbst impfen - beispielsweise die Wiener Ärztin Dr. Lisa Hütter. Sie hat sich vorher umfassend zu möglichen Risiken einer Impfung informiert. Als Spezialistin an einer Ambulanz für Schwangere muss sie wissen, was sie tut: „Ich wollte das Kind in meinem Bauch bestmöglich vor den Komplikationen von Covid-19 schützen. Und mich davor schützen, in der Spätschwangerschaft schwer krank zu werden und das Schicksal zu erleiden, das so vielen ungeimpften Schwangeren in der Pandemie widerfahren ist.“ Vertrauensbildender geht es nicht.