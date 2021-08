Corona-Impfung während der Schwangerschaft?

„Wir greifen hier ein sehr heißes Eisen an“, so Dr. Gill. Schließlich sind im Zusammenhang mit der Corona-Impfung und Schwangerschaft so viele Mythen und Falschinformationen unterwegs. „Wir werden aber keine Aliens in zehn oder zwanzig Jahren in unseren Kindern wiederfinden und wir werden auch mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nichts anstellen, wenn wir Schwangere impfen“, so der Experte. Und er erklärt: “Gleich vorweg, geimpft wird in der Regel erst ab dem zweiten Trimenon, sprich frühestens ab der 15. oder 16. Schwangerschaftswoche. Bisher wurden aber auch bereits 35.000 Frauen geimpft, die nicht wussten, dass sie schwanger waren und es ist bis dato noch nichts passiert.“