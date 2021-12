(K-)ein Geheimnis: Sprechen Sie es einfach aus!

Illegale Aktivitäten, Schulden oder Drogenkonsum sind dabei gar nicht die am häufigsten verheimlichten Lebensbereiche. Die drei Geheimnisse, die am häufigsten verschwiegen werden, betreffen interessanterweise laut einer US-amerikanischen Studie an der Columbia University die Sexualität: Sexuelle Untreue oder Verliebtheitsgefühle für eine Person außerhalb der Partnerschaft sowie das Sexualverhalten. Geheimnisse können auf Dauer einsam machen. Und sind obendrein anstrengend, weil man ständig aufpassen muss was man sagt.