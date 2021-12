NEOS sehen schwarz für die Wintersaison

Ende der Hinhaltepolitik

Oberhofer fordert ein „klares Ende der Hinhaltepolitik: Niemand will rausgehen und Klartext reden. Man muss aber den Betrieben reinen Wein einschenken und der Bevölkerung ist die Wahrheit zumutbar: Es wird heuer keinen Start in die Wintersaison geben“, prophezeite Oberhofer. Hotellerie und Gastronomie könnten wegen der hohen Fallzahlen frühestens im Februar/März an ein Aufsperren denken. Man dürfe nicht durch vorschnelles Öffnen Grenzschließungen durch Nachbarländer riskieren. Öffnen sollte hingegen der Handel.