Faßmann „akzeptiert“ Ablöse als Bildungsminister

Martin Polaschek wird der neue Minister für Bildung und Forschung. Polaschek wurde 1965 in Bruck an der Mur geboren. Von den frühen 2000ern bis ins Jahr 2019 war der Rechtswissenschaftler an der Universität Graz Vizerektor für Studium und Lehre, ehe er zum Rektor aufstieg. In den vergangenen zwei Jahren durfte er die neue Universitätsbibliothek und andere Gebäude enthüllen und führte Österreichs zweitgrößte Hochschule durch die Corona-Krise.