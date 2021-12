Für FPÖ-Chef Kickl sind Neuwahlen unausweichlich

Das mittlerweile aufgeflogene „ÖVP-Korruptionssystem“ sowie das „skandalöse Verhalten der ÖVP in der Corona-Politik“ seien Grund genug für Neuwahlen, so der FPÖ-Chef. „Unser schönes Land ist kein Experimentierfeld für eine gescheiterte ÖVP-Personalpolitik“, so Kickl in einer am Freitag veröffentlichten Aussendung.