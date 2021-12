Nehammer als Neo-Kanzler: „Linie bei Asyl halten“

„Virus in eine Ecke drängen“

Angesichts der Corona-Pandemie richtete der designierte ÖVP-Chef und Kanzler einen Appell an die Bevölkerung: Ihm seien die Grundwerte Verantwortung, Solidarität und Freiheit besonders wichtig: „Solidarität zeigt sich auch darin, aufeinander aufzupassen. Wir alle gemeinsam haben es in der Hand, die Freiheit für uns alle zurückzugewinnen: Die Freiheit wird nicht durch parteipolitische Entscheidungen genommen, sondern durch das Virus“, richtete er eine Botschaft an die Corona-Maßnahmen-Gegner. „Und auch wir als politisch Verantwortliche haben dafür zu sorgen, dass wir das Virus in eine Ecke drängen, sodass es uns nicht mehr gefährlich werden kann und uns einschränkt“, bekräftigte Nehammer.