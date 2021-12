Uni-Rektor Martin Polaschek wird Bildungsminister

Viele neue Gesichter wird es künftig in der Bundesregierung geben. Wackelte Bildungsminister Heinz Faßmann am Donnerstag noch nicht, so hat sich am Freitagvormittag die Lage geändert. Er soll sich freiwillig zurückziehen. Damit ist auch das Rätsel gelöst, welcher Steirer in die Regierung einzieht: Martin Polaschek wird der neue Minister für Bildung und Forschung.