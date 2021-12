Kogler zu Wechsel in Regierung: „Haben Routine“

Durchaus zufrieden mit der ÖVP-Neuaufstellung äußerte sich am Freitag Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Er bekräftigte, dass er und andere Grüne eine „sehr gute Gesprächsbasis“ zum designierten Kanzler Karl Nehammer hätten - auch wenn man in Migrationsfragen „unterschiedliche Auffassungen“ vertrete. Kogler sieht keinen Grund, jetzt das vereinbarte Regierungsprogramm neu zu verhandeln. Schließlich habe man mittlerweile auch eine „gewisse Routine“, was Wechsel von Regierungsmitgliedern angehe, merkte der Grünen-Chef an.