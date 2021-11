Rettende Kreditkarte kam mit Blaulicht ins Spital

„Schön, dass ich wieder zu Hause bin“, war Snowboardcrosser Luca Hämmerle hörbar erleichtert, nachdem er am Montag die Rückreise vom Weltcupauftakt in China hinter sich gebracht hatte. Dort war der 25-Jährige in der Quali gestürzt und hatte sich drei Querfortsätze im Lendenwirbelbereich gebrochen. „Dabei war der Sturz am letzten Element der Startsektion gar nicht so spektakulär“, erinnert sich Luca. „Es war schon ein knackiger Aufprall aber eigentlich wollte ich zuerst gar nicht ins Krankenhaus fahren.“