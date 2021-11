Als cooler Stratege zum zweiten Test-Olympiasieg

Fast acht Jahre nachdem Alessandro Hämmerle am 17. Februar 2013 in Sotschi (Rus) seinen ersten Snowboardcross-Weltcupsieg feiern durfte, schlug „Izzi“am Sonntag in Secret Garden (Chn) erneut zu. Zum 13. Mal. „Dieser Sieg ist mir viel wert, ein Traumstart in die Saison“, sagt der Montafoner. „Vor dem Rennen kämpfte ich mit einer Mandelentzündung. Dann kam der Sturz meines Bruders in der Quali dazu.“ Keine leichte Situation - wobei: „Vielleicht hat mich die Sache mit Luca auch abgelenkt und mir die Nervosität genommen.“