Heftiger Sturm in Istanbul fordert 4 Todesopfer

Glockenturm wurde einfach umgeweht

19 weitere Menschen wurden verletzt, drei sollen sich in ernstem Zustand befinden. Bürgermeister Ekrem Imamoglu sprach den Opfern und ihren Angehörigen sein Beileid aus. Aus zahlreichen Orten wurden Schäden an Häusern und Unfälle gemeldet. In der Gemeinde Catalca fiel ein Glockenturm in Folge der Winde um.