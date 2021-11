Keine Alternative zur allgemeinen Impfpflicht

Edtstadler entschuldigt sich bei Besorgten

Wichtig sei nun, dass auch juristisch Voraussetzungen geschaffen würden, „dass die Impfpflicht hält“. Es sei auch ausjudiziert vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass ein Eingriff in Grundrechte in diesem Fall gerechtfertigt sei. „Die Impfung ist der einzige Exit aus der Pandemie“, so die Ministerin. Und sie entschuldigte sich bei jenen Menschen, die Bedenken hatten, „sich nicht angesprochen fühlen und sich jetzt in ein Eck mit Radikalen gedrängt fühlen“. Diese Menschen müsse man erreichen, so Edtstadler. Und dazu brauche es einen breiten Schulterschluss.