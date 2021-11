AK-Chefin: „Keine Alternative zur Impfpflicht“

Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl hat sich am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“ sehr enttäuscht vom Pandemie-Management der Regierung gezeigt. Diese habe viel zu spät reagiert und auch zu wenige Maßnahmen für höhere Impfquoten gesetzt, sagte sie. Wegen der Lage in den Spitälern ist sie für eine Impfpflicht. „Ich wüsste die Alternative nicht.“