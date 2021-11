Impfpflicht-Gipfel mit SPÖ, NEOS und Experten

Nach dem Runden Tisch mit der „Bestandsaufnahme“ zur Corona-Lage am Montag folgt am Dienstagvormittag der nächste Gipfel zur Pandemie: Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) haben eine breite Runde ins Kanzleramt geladen, um die geplante Impfpflicht zu besprechen. Zu dem Thema hatte am Montag ein Rohentwurf, der Strafen von bis zu 7200 Euro für Impfunwillige beinhaltet, für Aufsehen gesorgt.