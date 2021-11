Elf Festnahmen bei Impfpflicht-Demo in St. Pölten

Insgesamt 1744 Corona-Fälle wurden am Sonntag neu gemeldet. Fast genau doppelt so viele Menschen marschierten am Samstag durch die Landeshauptstadt. Zwar wohl aus Überzeugung, in vielen Fällen aber ohne die vorgeschriebene FFP2-Schutzmaske, machten sie lautstark ihrem Ärger über die ab 1. Februar in Österreich gültige Impfpflicht kund.