Ab 2022 weniger Bürokratie für die Pflegepatienten

Wundmanagement spielt in der Krankenpflege eine immer wichtigere Rolle. Betreut werden Patienten und chronische Fälle durch eine Fachkraft in häuslicher Pflege, Heilungsprozesse werden lückenlos dokumentiert. Bislang mussten Betroffene Förderanträge an das Land stellen - für Kranke und Ältere eine bürokratische Hürde.