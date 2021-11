Per Videoanruf zum wei(h)nachtlichen Einkaufsspaß

Angebot kommt gut an

„Ich habe diese praktische Art des Shoppings bereits ausprobiert und meine ersten Geschenke erworben, ohne das Haus verlassen zu haben“, sagt ein Kunde aus dem Bezirk Neusiedl am See. „Diese Idee finde ich top. Und sie ist eine sinnvolle Alternative zu Amazon & Co.“, meint ein anderer.