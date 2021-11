Schallenberg: „Nächste Gefahr schon um die Ecke“

Bislang gibt es in Österreich keinen Hinweis auf die neue, möglicherweise gefährlichere Variante des Virus. Nichtsdestotrotz zeigte sich der Bundeskanzler in einer Aussendung am Samstag besorgt: „Während wir in Österreich mit den Auswirkungen der Delta-Variante kämpfen, lauert die nächste Gefahr schon um die Ecke“, so Schallenberg.