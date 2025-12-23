„Schön langsam realisiere ich es, es war eine Achterbahnfahrt. Ganz Fußball-Österreich kann unglaublich stolz sein, wir haben ein Millionenpublikum begeistert, das Team hat mir das schönste Geschenk gemacht. Wir sind alle noch näher zusammengerückt, der Charakter dieser Burschen ist außergewöhnlich. Der Empfang bei der Rückkehr am ÖFB-Campus war ein wunderschöner und gebührender Abschied unserer Reise“, blickt Teamchef Hermann Stadler emotional auf die historische U17-WM in Katar zurück