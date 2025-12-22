Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam

Schon das zweite Hole-in-One

Wie Österreichs derzeit beste Golferin Emma Spitz spielt Samira für den GC Schloss Schönborn. Sie hat heuer in ihrer Altersklasse das Marco Simone Invitational auf dem Ryder Cup-Kurs von 2023 gewonnen und auch das Paris Inviational für sich entschieden. Bei der WM in den USA belegte sie Platz sieben. Ebenfalls ein Highlight: Bei einem Turnier der Austrian Golf Juniors Tour gelang Samira ihr zweites Hole-in-One – das erste Ass hatte sie mit acht Jahren geschafft.