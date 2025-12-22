Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam

Samira, 13-jährige Tochter des früheren Skistars Rainer Schönfelder, ist ein sportliches Multi-Talent. Sie ist exzellent im Skifahren, Eislaufen und Turnen, aber im Golf ist die Schülerin der AHS Wien West herausragend. Mit bereits 13 Jahren ist sie schon im österreichischen Golf-Nationalteam.
Nationaltrainer Martin Wiegele, der als Profi viele Erfolge feierte, sagt über die frühe Aufnahme von Samira: „Das hat absolut nichts mit einem Promi-Bonus zu tun. Sie ist ein besonderes Talent, hat außergewöhnliche Fähigkeiten. Wir werden sie ganz behutsam weiter aufbauen. Ihr Umfeld passt super.“
Schon das zweite Hole-in-One
Wie Österreichs derzeit beste Golferin Emma Spitz spielt Samira für den GC Schloss Schönborn. Sie hat heuer in ihrer Altersklasse das Marco Simone Invitational auf dem Ryder Cup-Kurs von 2023 gewonnen und auch das Paris Inviational für sich entschieden. Bei der WM in den USA belegte sie Platz sieben. Ebenfalls ein Highlight: Bei einem Turnier der Austrian Golf Juniors Tour gelang Samira ihr zweites Hole-in-One – das erste Ass hatte sie mit acht Jahren geschafft.
„Zuschauen ist viel schwieriger“
Papa Rainer ist immer wieder als Caddie dabei: „Ich bin viel nervöser als früher auf der Piste. Zuschauen ist viel schwieriger. Gleichzeitig muss ich aber nach außen ruhig bleiben und meinen Job machen.“
Bezeichnende Anekdote
Der frühere Skistar erzählt noch eine Anekdote: „Als Samira zehn Jahre alt war, haben wir einmal eine Runde im TPC Sawgrass in Ponte Vedra Beach gespielt. Unsere erwachsenen Flightpartner waren erst skeptisch, mit einem so jungen Mädchen zu spielen. Am berühmten Inselgrün der 17. Bahn lippte Samiras Birdie-Putt aus. Schönfelder erzählt: „Die zwei Männer wussten ersten nicht, wie sie mit ihr umgehen sollen, haben ihr dann größten Respekt gezollt und sich sehr für ihren Werdegang interessiert.“
