Kult-Kicker Reisinger: „Krankl hat uns betoniert!“

Der 272-fache Bundesliga-Kicker und Ex-Teamspieler Andreas Reisinger ist seit kurzem im Ruhestand. Allerdings nicht, was den Fußball betrifft – der 62-Jährige war auch abseits des Rasens „gschaftig“. Im „Krone“-Gespräch erinnerte er sich außerdem an internationale Sternstunden und den „Anpfiff“ des „Goleadors“.