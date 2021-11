Omikron: Zahlreiche Anrufe bei Rückkehrer-Hotline

Noch kein Verdachtsfall in Österreich

Bisher gab es in Österreich keinen Verdachtsfall auf die Mutation, nach Ansicht des Virologen Norbert Nowotny dürfte das allerdings nur noch eine Frage der Zeit sein. Er rechnete damit, dass Omikron „in ein, zwei Wochen“ auch in Österreich ankomme. Umso wichtiger ist daher, dass mögliche Verdachtsfälle rasch erkannt und entsprechende Schritte gesetzt werden. Deutschland meldete am Samstag bereits einen ersten Verdachtsfall im Zusammenhang mit der Virusvariante.