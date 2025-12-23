Weihnachtsgeschäft im Bordell läuft unbefriedigend

Das Laufhaus „Roma“ in Salzburg hat über die Feiertage geöffnet. Früher hat das Geschäft zu Weihnachten geboomt – doch die Wirtschaftskrise schlägt auch hier knallhart zu. Und brave Familienväter bleiben immer öfter zu Hause. Wer trotzdem kommt? Die „Krone“ machte sich vor Ort ein Bild.