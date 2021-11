„Egoismus“ führte zu Ansteckung mit neuer Variante

Eigentlich handelte es sich bei der Einreise in Hongkong um das dort übliche, strikte Standardprozedere - die beiden Männer (einer kam aus Südafrika, der andere aus Kanada) waren doppelt geimpft und begaben sich routinemäßig in Quarantäne ins Regal Airport Hotel. So sollte verhindert werden, dass eine möglicherweise unentdeckte Infektion nicht weitergetragen werden kann.