Omikron: Deutsche Virologin rät zu Booster-Impfung

WHO: Variante „besorgniserregend“

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stufte die Variante als B.1.1.529 am Freitag als „besorgniserregend“ ein. Zudem gab sie ihr den offiziellen Namen Omikron. Das teilte die UN-Behörde nach Beratungen mit Experten mit. Diese Klassifizierung ist laut WHO-Definition ein Signal, dass eine Variante ansteckender ist oder zu schwereren Krankheitsverläufen führt. Viele Länder, darunter auch Österreich, reagierten mit Beschränkungen im Flugverkehr.