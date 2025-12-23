Ex-Weltmeister Wright scheitert an Debütanten

Der britische Paradiesvogel war 2020 und 2022 Weltmeister im Ally Pally, doch heuer kam das sensationelle Aus nach schwacher Leistung überraschend früh. Auch, weil Wright im letzten Match der Nachmittagssession den fünftschlechtesten Average der diesjährigen Titelkämpfe spielte und nur zwei Legs gewinnen konnte. Nun könnte er sogar aus den Top 32 der Weltrangliste fallen.