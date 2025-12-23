Vorteilswelt
Sensation bei Darts-WM

Ex-Weltmeister Wright scheitert an Debütanten

Sport-Mix
23.12.2025 18:40
Peter Wright
Peter Wright(Bild: AP/Zac Goodwin)

Der zweifache Ex-Weltmeister Peter Wright ist am Dienstag bei der Darts-WM in London schon in der zweiten Runde ausgeschieden. Der Schotte unterlag dem deutschen WM-Debütanten Arno Merk 0:3.

0 Kommentare

Der britische Paradiesvogel war 2020 und 2022 Weltmeister im Ally Pally, doch heuer kam das sensationelle Aus nach schwacher Leistung überraschend früh. Auch, weil Wright im letzten Match der Nachmittagssession den fünftschlechtesten Average der diesjährigen Titelkämpfe spielte und nur zwei Legs gewinnen konnte. Nun könnte er sogar aus den Top 32 der Weltrangliste fallen.

Am Samstag tritt der Österreicher Mensur Suljovic in der dritten Runde gegen den englischen Titelverteidiger Luke Littler an.

