Ex-Weltmeister Wright scheitert an Debütanten

Ein Weihnachts-Special mit vielen Tor-Geschenken
EINWÜRFE: FOLGE 78
Der zweifache Ex-Weltmeister Peter Wright ist am Dienstag bei der Darts-WM in London schon in der zweiten Runde ausgeschieden. Der Schotte unterlag dem deutschen WM-Debütanten Arno Merk 0:3.
Der britische Paradiesvogel war 2020 und 2022 Weltmeister im Ally Pally, doch heuer kam das sensationelle Aus nach schwacher Leistung überraschend früh. Auch, weil Wright im letzten Match der Nachmittagssession den fünftschlechtesten Average der diesjährigen Titelkämpfe spielte und nur zwei Legs gewinnen konnte. Nun könnte er sogar aus den Top 32 der Weltrangliste fallen.
Am Samstag tritt der Österreicher Mensur Suljovic in der dritten Runde gegen den englischen Titelverteidiger Luke Littler an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.