Experte fürchtet Variante „gefährlich wie Ebola“

Experte: „Erhöhte Ansteckung wahrscheinlich“

Ein Fall in Belgien sei ja bereits nachgewiesen, so der Experte am späten Freitagabend in der „ZiB Nacht“. Nowotny begründete seine Besorgnis damit, dass mehr als 30 Varianten im Spike-Protein akkumuliert seien. Eine erhöhte Ansteckung sei wahrscheinlich. „Wir sehen das schon in Südafrika, dass es Gegenden mit erhöhtem Infektionsgeschehen gibt.“ In Sachen größerer Gefährlichkeit lasse sich noch nichts sagen, dies werden die nächsten Tage und Wochen zeigen.