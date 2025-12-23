Kleintransporter mit 42 Tieren an Grenze gestoppt

Lkw mit Loch im Boden

Bei den Kontrollen sprang den Beamten auch ein polnischer Klein-Lkw ins Auge, der offensichtlich in einem schlechten Zustand war. Bei genauerem Hinsehen offenbarten sich zahlreiche schwere Mängel, unter anderem war das Bodenblech komplett durchgerostet und ermöglichte vom Beifahrersitz freie Sicht auf die Fahrbahn. Die Ladung war ebenfalls nicht gesichert. Kennzeichen und Zulassungsschein wurden an Ort und Stelle abgenommen.