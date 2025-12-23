Kleintransporter mit 42 Tieren an Grenze gestoppt

Traurige Hundeblicke, Bellen und Gejaule gab es, als Beamte der Landesverkehrsabteilung Burgenland und Wien bei gemeinsamen Kontrollen am Grenzübergang Nickelsdorf die Türen zum Laderaum eines Kleintransporters öffnen ließen. In dem deutschen Fahrzeug, das von einem Rumänen gelenkt wurde, befanden sich insgesamt 42 Tiere.
Die Reise war für die Vierbeiner alles andere als angenehm. Viele der Hunde befanden sich in zu engen Transportboxen. Außerdem war ihr Fell verschmutzt und verfilzt. Die Vierbeiner waren nach Angaben des Fahrers für Tierschutzorganisationen in Österreich und Deutschland bestimmt.
Katzen mussten wieder retour
Nach der Untersuchung durch den Amtstierarzt entschlossen sich die Beamten dennoch, eine Weiterfahrt zu erlauben, da eine Rückreise deutlich länger gedauert und für die Tiere eine noch größere Belastung bedeutet hätte. Sechs Katzen mussten allerdings nach Ungarn zurückgebracht werden, da die Veterinärbescheinigungen fehlten. Die entsprechenden Anzeigen wurden bereits erstattet.
Lkw mit Loch im Boden
Bei den Kontrollen sprang den Beamten auch ein polnischer Klein-Lkw ins Auge, der offensichtlich in einem schlechten Zustand war. Bei genauerem Hinsehen offenbarten sich zahlreiche schwere Mängel, unter anderem war das Bodenblech komplett durchgerostet und ermöglichte vom Beifahrersitz freie Sicht auf die Fahrbahn. Die Ladung war ebenfalls nicht gesichert. Kennzeichen und Zulassungsschein wurden an Ort und Stelle abgenommen.
Insgesamt gab es bei gerade einmal 57 Fahrzeugen stolze 181 Anzeigen.
