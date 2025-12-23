Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zahlreiche Anzeigen

Kleintransporter mit 42 Tieren an Grenze gestoppt

Burgenland
23.12.2025 18:58
Die Hunde befanden sich bei der amtstierärztlichen Kontrolle in keinem guten Zustand.
Die Hunde befanden sich bei der amtstierärztlichen Kontrolle in keinem guten Zustand.(Bild: LPD Bgld.)

Traurige Hundeblicke, Bellen und Gejaule gab es, als Beamte der Landesverkehrsabteilung Burgenland und Wien bei gemeinsamen Kontrollen am Grenzübergang Nickelsdorf die Türen zum Laderaum eines Kleintransporters öffnen ließen. In dem deutschen Fahrzeug, das von einem Rumänen gelenkt wurde, befanden sich insgesamt 42 Tiere. 

0 Kommentare

Die Reise war für die Vierbeiner alles andere als angenehm. Viele der Hunde befanden sich in zu engen Transportboxen. Außerdem war ihr Fell verschmutzt und verfilzt. Die Vierbeiner waren nach Angaben des Fahrers für Tierschutzorganisationen in Österreich und Deutschland bestimmt.

Katzen mussten wieder retour
Nach der Untersuchung durch den Amtstierarzt entschlossen sich die Beamten dennoch, eine Weiterfahrt zu erlauben, da eine Rückreise deutlich länger gedauert und für die Tiere eine noch größere Belastung bedeutet hätte. Sechs Katzen mussten allerdings nach Ungarn zurückgebracht werden, da die Veterinärbescheinigungen fehlten. Die entsprechenden Anzeigen wurden bereits erstattet.

Bei einem polnischen Klein-Lkw war die Bodenplatte durchgerostet und bot freie Sicht auf die ...
Bei einem polnischen Klein-Lkw war die Bodenplatte durchgerostet und bot freie Sicht auf die Fahrbahn.(Bild: LPD Bgld.)

Lkw mit Loch im Boden
Bei den Kontrollen sprang den Beamten auch ein polnischer Klein-Lkw ins Auge, der offensichtlich in einem schlechten Zustand war. Bei genauerem Hinsehen offenbarten sich zahlreiche schwere Mängel, unter anderem war das Bodenblech komplett durchgerostet und ermöglichte vom Beifahrersitz freie Sicht auf die Fahrbahn. Die Ladung war ebenfalls nicht gesichert. Kennzeichen und Zulassungsschein wurden an Ort und Stelle abgenommen.

Insgesamt gab es bei gerade einmal 57 Fahrzeugen stolze 181 Anzeigen.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
3° / 3°
Symbol bedeckt
Güssing
3° / 3°
Symbol bedeckt
Mattersburg
3° / 3°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
4° / 4°
Symbol leichter Regen
Oberpullendorf
3° / 3°
Symbol bedeckt

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
148.510 mal gelesen
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
134.358 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Society International
Epstein-Bilder schocken Royals und Großbritannien
78.234 mal gelesen
Die Epstein‑Dokumente werfen Fragen auf: Ex-Prinz Andrew mit fünf Frauen in Sandringham, Sarah ...
Mehr Burgenland
Wettbewerb entschieden
Spatenstich für Klinik Gols könnte 2028 erfolgen
Krone Plus Logo
Legionär Steinwender
Glasgow-Klubs werden am Nasenring geführt
Neues Projekt
HAK Stegersbach: Eine Million Pixel gegen Krebs
Bank überfallen
Geldräuber mit Pumpgun ist noch auf der Flucht
Sichere Versorgung
Netz-Leitstelle ist rund um die Uhr besetzt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf