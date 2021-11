1463 Neuinfektionen: Land weitet Impfangebot aus

Das weiterhin ständig steigende Infektionsgeschehen in Kärnten - von gestern auf heute wurden 1463 Neuinfektionen gemeldet, die aktuell angespannte Situation in den Krankenhäusern und die heutige Demonstration von Coronaleugnern, Impfgegnern und politisch motivierten Gegnern der Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung veranlassten Gesundheitsreferentin Beate Prettner, Rot Kreuz-Präsident Peter Ambrozy und Landes-Infektiologe Heimo Wallenko zu einem neuerlichen Appell an die Kärntner Bevölkerung, das Impfangebot wahrzunehmen. Zudem sei erwiesen, dass sich die Kärntner am wenigsten an den Lockdown halten.