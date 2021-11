Corona-Fall im Landtag: FPÖ-Abgeordnete positiv

Negativer Schul-Test

Freilich werden alle Abgeordneten und Mitarbeiter vor Beginn jeder Landtagssitzung auf einen negativen Corona-Test bzw. eine erfolgte Impfung gegen das Virus kontrolliert. FPÖ-Angeordnete Dieringer-Granza, die ja Lehrerin ist, legte einen Schul-Test vor, bestätigt Landtagspräsident Reinhart Rohr: „Ihr PCR-Test, der am Dienstag in der Schule durchgeführt worden ist, war am Donnerstag negativ“. Einen Tag später, am Freitag, bekam Dieringer-Granza jedoch das Ergebnis eines am Mittwoch durchgeführten Tests - und das war positiv.