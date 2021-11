Kunstwerke die sich auch im Freien finden lassen

Permanente Kunst

Schon im Vorjahr wurde Armin Guerinos Himmelssteige in Bleiburg errichtet. Permanente Kunst am Bau ist Claus Prokops zwölf Meter hohe Skulptur „Le Tour – La Tour“, die 2013 anlässlich des Neubaus der Tourismusschule in Villach errichtet wurde. Mehr Kunst im öffentlichen Raum unter: koer-kaernten.at