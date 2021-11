Hyundai Ioniq 5 ist das deutsche Auto des Jahres

German Car of The Year

Die Jury German Car of The Year besteht aus 20 im deutschsprachigen Raum aktiven Motorjournalisten; für die Ausgabe 2022 wurde sie zum ersten Mal um mehrere internationale Motorjournalisten aus der Jury WCOTY (World Car of the Year) ergänzt. Unterstützt wird der Award vom Beratungsunternehmen Aitastic sowie den Unternehmen Bridgestone, KST Motorenversuch und ZF Friedrichshafen.