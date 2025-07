Zu Wochenbeginn Sonne, dann wieder Regenschauer

An der Alpennordseite und im Norden ziehen am Donnerstag dann schon von Beginn an zahlreiche Wolken mit teils kräftigen Regenschauern durch. Überall sonst scheint in den ersten Stunden noch öfter die Sonne, dann wird es wechselhaft und die Schauerneigung steigt auch im Osten und im Süden ein wenig an. Der Wind weht mäßig, im Osten und im Bergland auch lebhaft aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen zwischen zehn und 16 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen 19 bis 25 Grad.