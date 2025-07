Alter Fiat: Italiener baut dünnstes Auto der Welt

Die Idee hat der Italiener in seiner Autoverwertungsfirma „Tutti pazzi per Marazzi“ aus der Gegend rund um Cremona umgesetzt. Statt einen ausgeschlachteten Panda zu verschrotten, machten die Tüftler daraus ein elektrisches Einzelstück. Sie schnitten die Karosserie auf, kürzten ihn um die Hälfte und fügten Teile mehrerer Pandas zusammen. Das Ergebnis: Eine fahrbereite Mini-Version, in der nichts fehlt – vom Markenlogo über die Türverkleidung bis zum kultigen Armaturenbrett.