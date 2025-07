Mazda CX-5: Generation 3 bricht mit der Tradition

Gut 13 Jahre ist es her, seit Mazda mit dem CX-5 nicht nur sein Portfolio um ein erstes SUV bereicherte – das Mittelklasse-Modell trat auch gleich in einer neuen Designsprache auf. Mazda nennt es Kodo. Und das kam beim Publikum derart gut an, dass die Nachfrage nach dem CX-5 alle Erwartungen übertraf. Über 4,7 Millionen Einheiten liefen bis heute von den Bändern am Heimatstandort Hiroshima. Davon landeten 850.000 CX-5 in Europa, 26.000 in Österreich.