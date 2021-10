Fünf Klassensieger beim German Car Awards

Der Peugeot 308 setzte sich bei den Kompaktautos bis zu 25.000 Euro Grundpreis durch, bei den Premium-Modellen mit bis 50.000 Euro Grundpreis lag der Kia EV6 vorn. Im Luxussegment mit einem Einstandspreis von über 50.000 Euro trug der Audi e-tron GT den Sieg davon. In der Kategorie der Fahrzeuge mit alternativen Antrieben (New Energy) gewann der Hyundai Ioniq 5, und in der sportlichen Performance-Klasse heißt der Sieger Porsche 911 GT3.