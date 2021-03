Audi e-tron GT: So eigenständig, wie er tut?

Es tut sich gerade viel bei Audi. Die Präsentation des e-tron GT soll so sehr den Audis Aufbruch in die elektromobile Zukunft markieren, dass der Porsche Taycan, der er unterm Blechkleid ist, in der Kommunikation nicht einmal in Nebensätzen vorkommt. Apropos Kommunikation: Die Audi-Crew (oder sagen wir noch Mannschaft?) heißt nun hochoffiziell „Audianer_innen“. Ernsthaft. Da kommt der e-tron GT stimmiger daher.