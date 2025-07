Ast bohrte sich in Oberschenkel von 12-Jähriger

Mit Rettungsheli ins Spital

Gegen 12.35 Uhr klettere sie in einem kleinen Waldstück auf einen Felsen hinauf. Beim Hinabsteigen rutschte das Mädchen plötzlich aus und fiel so ungünstig auf einen Baum, dass sie von einem Ast unbestimmten Grades verletzt wurde – der Ast hatte sich in einen Oberschenkel gebohrt.