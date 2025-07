Van der Poel wenige Meter vor dem Ziel gestellt

Österreichs Hoffnungsträger Felix Gall kam am Sonntag nach 174 km mit dem Hauptfeld ins Ziel und hat vor der ersten richtigen Klettershow der 112. Ausgabe am Montag als Gesamt-14. weiter 4:49 Min. Rückstand auf Pogacar. Am französischen Nationalfeiertag sind zwischen Ennezat und dem Skigebiet Le Mont-Dore am Puy de Sancy 165,3 km zu bewältigen. Rekordverdächtige sieben Anstiege der zweiten Kategorie (mittelschwer) und insgesamt 4.450 Höhenmeter stehen auf dem Programm. Dann folgt der erste Ruhetag.