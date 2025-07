Preisvergleich: Hier kaufen Sie am günstigsten ein

Palmers, Jones, Depot – die Liste an stationären Geschäften, die in den vergangenen Monaten in die Krise geschlittert sind, ist lang. Mitgrund dafür ist die immer größerer Bereitschaft der Kunden, ihre Einkäufe online abzuwickeln. Krone+ hat sich angesehen, ob Online-Shopping immer der günstigste Weg ist und wo es tatsächlich richtige Schnäppchen gibt.