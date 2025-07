FC Bayern muss „Außergewöhnliches machen“

„Wir geben ihn ja nicht her. Er wird auch in der kommenden Saison Fußball spielen bei uns“, betonte Wehrle bei einer Veranstaltung in Möglingen laut Stuttgarter Zeitung. Aber: „Wenn sie wirklich etwas Außergewöhnliches machen, dann sind wir alle Profis genug, darüber zu sprechen.“ Ein Treffen mit den Bayern habe er bisher „kategorisch abgelehnt“.